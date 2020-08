Griezmann, fundamental para o Barça de Koeman

"Quero ser alguém importante para a equipe", disse Antoine Griezmann alguns meses atrás a respeito do seu futuro como jogador do Barcelona, onde completou um ano.

Um ano com mais sobras do que luzes, apesar de ter marcado 18 gols em 48 jogos oficiais, já que a chegada do francês ao Camp Nou prometia muito mais.

Como aqueles 32 gols marcados com a camisa do Atlético de Madrid na temporada 2015-16 ou os 26 gols e as 13 assistências na 2017-18.

Com contrato até 2024, sua continuidade no Barcelona parece clara, principalmente com uma possível saída de Messi, um tema que atormenta os 'culés'.

Foi só aterrizar no banco catalão para Ronald Koeman deixar claro em uma entrevista a 'NOS' que conta com o francês para que retorne a sua posição inicial, e se ainda resta alguma dúvida sobre a sua continuidade, 'TMW' deixou claro que Griezmann ficará.