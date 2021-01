Griezmann ganha a confiança de Koeman

O final de 2020 foi horrível para Antoine Griezmann, que passou a ter a sua vaga no FC Barcelona contestada. O rendimento do francês, outrora estrela no Atlético, estava distante do esperado.

Ronald Koeman confiou no atacante desde a sua chegada, mas a paciência do holandês parecia ter chegado ao fim nos últimos jogos do ano passado.

Para piorar, no duelo contra o Huesca, na estreia do Barça no novo ano, o francês jogou somente nove minutos. Parecia que Martin Braithwaite o havia superado como referência no ataque, mas tudo isso mudou radicalmente.

Nas partidas contra Atlhetic e Granada, Griezmann demonstrou o melhor do seu futebol na temporada atual, sendo titular e jogando os 90 minutos.

Contra a equipe de Bilbao, o de Macon foi fundamental para a vitória por 2-3 em San Mamés com uma assistência, enquanto no estádio Nuevo Los Cármenes, com a permissão de Leo Messi, Griezmann foi a grande estrela da equipe da 'Ciudad Condal'.

O galo marcou duas vezes após mais de um mês sem balançar as redes e ainda deu uma assistência. Esse 'doblete' foi o seu primiero em LaLiga desde agosto de 2019 e deve servir para o '7' recuperar o faro artilheiro e conquistar de vez a confiança de Koeman.