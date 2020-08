Griezmann, mais fora do que dentro contra o Bayern

Quique Setién ainda tem incógnitas para a partida das quartas de final da Champions League contra o Bayern de Munique. Aquele em que todos dizem que o Barcelona será cortado.

A verdade é que, apesar de não dar uma imagem muito boa, a equipe do Barça cumpriu o papel contra o Napoli e conseguiu seu lugar nas quartas em Lisboa com uma vitória por 3-1 sobre os italianos. E em jogo único, tudo pode acontecer.

Mas o Bayern é muito Bayern e o treinador do Barcelona pode optar por reforçar o meio-campo. Espera-se um jogo de alta exigência física, justamente o que o time 'culé' menos tem no momento. Daí o reforço da área.

O sacrificado de um esquema de mais controle, com apenas dois atacantes, seria Antoine Griezmann. O francês voltou a fazer um jogo desastroso contra o Napoli e, apesar de seu trabalho defensivo, ele iria iniciar as quartas de final no banco.

De acordo com este pressuposto, aponta 'AS', Sergi Roberto, Busquets, De Jong e Vidal formarão o centro do campo e o resto da equipe é conhecido, com Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Messi e Suárez. Essa seria a provável escalação do Barcelona.

O uruguaio é outro que está sendo questionado. Seus problemas físicos são evidentes, apesar de ele fazer de tudo para vencê-los. Seu sucesso seria a chave para o sucesso 'culé' no jogo mais complicado dos últimos anos.