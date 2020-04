"Griezmann me mandou uma mensagem quando fui contratado pelo Barça"

O atacante português Francisco Trincão, que jogará no Barcelona a partir de 1º de julho, vindo do Sporting de Braga, garantiu que está "ansioso" para vestir a camisa do "melhor clube do mundo".

Em uma vídeo chamada transmitida ao vivo nas redes sociais do clube espanhol e do português, o jogador português de 20 anos explicou como ele enfrenta a contagem regressiva para se tornar parte da primeira equipe do Barça.

"Foi um orgulho que o Barça tenha me chamado. Quero muito vestir a camisa do melhor clube do mundo. Quero muito conhecer meus companheiros de equipe, treinar com eles e compartilhar vestiário", enfatizou.

Trincão, cuja transferência para o Barcelona foi confirmada em janeiro passado em troca de 31 milhões de euros, revelou que suas referências no futebol são o argentino Lionel Messi e também o português Cristiano Ronaldo.

"É um orgulh e eu realmente quero conhecê-lo e aprender com ele, porque estamos falando de um dos melhores do mundo", disse ele sobre o argentino.

Em relação às suas características como jogador de futebol, o internacional sub-21 de Portugal definiu-se como "um jogador que trabalha duro, mentalmente forte, que procura marcar gols e assistências, e com um bom mano-a-mano".

Após a confirmação da transferência para o Barcelona, ​​Trincão recebeu uma mensagem do francês Antoine Griezmann, enquanto o ex-jogador do Barça B Abel Ruiz, com quem ele divide vestiário no Sporting de Braga, explicou mais detalhes sobre o clube catalão.

"Abel (Ruiz) me falou sobre a cidade, o clube e meus companheiros de equipe. Ele me disse para ser eu mesmo", acrescentou.

Na conversa, Trincão respondeu às perguntas em espanhol, o idioma que começou a aprender em janeiro, quando o acordo para sua incorporação em Barcelona foi confirmado e agora, devido à situação de confinamento do COVID-19, ele pode dedicar mais tempo aos estudos.