Griezmann: 'Messi me disse que eu estava ferrado'

Antoine Griezmann teve uma oferta para se transferir para o Barcelona em 2018, mas recusou a abordagem. Um ano depois, no entanto, o francês trocou o Atlético de Madrid pelo Barça, mas esse um ano de espera não deixou Leo Messi nada feliz.

O próprio francês confirmou que conversou com Messi em 2018 e que o camisa 10 do time blaugrana via com bons olhos uma mudança de Madri para Barcelona. Um ano depois, quando chegou ao Camp Nou, Griezmann pediu perdão pela demora.

"Quando eu assinei com o clube eu pedi perdão pelo atraso e por dizer que não me transferiria para o Barcelona", contou o camisa 7 do Barça ao Universo Valdano. "Disse a Messi que daria tudo pelo clube dentro de campo".

"Conversei com Messi quando eu cheguei e ele me disse que eu estava ferrado por ter recusado a primeira chance de ir para o Barcelona porque ele tinha pedido isso publicamente. Mas ele me disse que estava fechado comigo e eu noto isso todos os dias", completou.

Recentemente, Iván Rakitic, ex-companheiro dos atacantes, confirmou que Messi e Griezmann não tem problemas de relacionamento. O croata afirmou, inclusive, que "eles tomam mate juntos".

Ainda sem ter mostrado o seu melhor futebol com a camisa blaugrana, a adaptação de Griezmann foi atrapalhada por fatores extracampo. Seu ex-agente Eric Olhats e seu primo Emmanuel Lopes causaram certas controvérsias ao falar sobre o relacionamento do francês com Messi.

Griezmann sabe destes problemas, mas quer deixá-los para trás e explicou as diferentes situações. "Ele (Olhats) foi muito importante na minha vida, mas já não tenho relacionamento com ele. Deixei te ter contado com ele desde o dia que me casei. Eu o convidei para meu casamento e ele não apareceu".

"Meu primo não sabe nada sobre futebol e o jornalista tirou essa frase dele. Disse para Leo que nunca conversei com meu primo e, de fato, nem tenho o número do celular dele. Meus pais também não falam com ele, então porque eu falaria? Ele poderia causar um estrago grande e criar problemas no vestiário", completou.

Em má fase na La Liga, na 12ª colocação, o time está 100% na Liga dos Campeões. Até por isso, Ronald Koeman poupará Messi no duelo desta terça-feira, 24, contra o Dínamo de Kiev.