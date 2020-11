"Griezmann não joga na posição que gosta, mas se adaptará"

Apesar do fato de não há muito tempo ter aberto as portas da MLS para ele, Blaise Matuidi ainda espera ver Antoine Griezmann triunfar no Barcelona. O ex-jogador do PSG e da Juventus falou sobre como o francês está em má fase no Barça, mas mostrou a convicção de que Antoine será capaz de superar as adversidades para ter sucesso.

Como muitos, e tem sido a tendência habitual, culpou o papel de Leo Messi pelo pouco destaque do ex-Atlético: “Todos sabemos o que acontece com Messi, que ocupa muito espaço em campo, mas sei que Antoine vai aguentar, vai encontrar o seu lugar e poderá fazer o seu melhor".

Matuidi insistiu que o Barcelona não utilizou Griezmann na sua melhor posição: "Ele não joga na posição que gosta, mas vai aguentar e se encontrar. Foi muito bom contra Portugal, jogando onde gosta".

“Este é o Griezmann que gostamos de ver e espero que continue assim. Sabemos que no Barcelona não é o mesmo, porque não está na posição que gosta. Mas tem que se adaptar, é algo que sempre acontece nos grandes clubes", concluiu o jogador do Inter Miami.