Griezmann, o intocável

Griezmann teve uma temporada com altos e baixos, porque não terminou de se adaptar. O 'Pequeno Príncipe' chegou muito honestamente a um vestiário no qual ele tinha que se encaixar e sabia que não seria fácil.

O francês foi criticado por ter exagerado números na defesa e foi solicitado mais produção no ataque, principalmente com as lesões de Messi e Luis Suárez. Com a crise do coronavírus, surgiram rumores sobre uma possível saída no mercado de transferências.

Meios de comunicação como o jornal 'Sport' colocaram o francês na lista para deixar o clube catalão com a ideia de aliviar a folha de pagamento, mas Griezmann não se mexe e o conselho o vê como um jogador indispensável.

O francês desembarcou no Camp Nou depois de um intenso cabo de guerra com o Atlético de Madrid e pagando a cláusula de 120 milhões, quantia que o Barcelona quer recuperar no campo de jogo.

O portal 'Marca' foi capaz de garantir que a diretoria do Barça estabelecesse essa temporada como sendo de adaptação e que ninguém considere que Griezmann possa atravessar a porta de saída com uma venda ou como moeda de troca em outra operação.

Para remover esse rumor, Griezmann compartilhou um vídeo para esclarecer que ele voltará mais forte do que antes quando a pandemia passar.

"Agora estamos separados para voltar a estar mais unidos do que nunca", pode ser lida em sua mensagem com imagens de Barcelona, ​​o Camp Nou e o hino ao fundo.