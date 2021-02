Griezmann, o jogador com mais gols de 2021

Há apenas algumas semanas, falar de Antoine Griezmann era falar de um jogador de futebol que, depois de uma temporada e meia no Barcelona, ​​não tinha mostrado que os mais de 120 milhões de euros que o time do 'culé' pagou por ele valeram a pena. O seu momento atual é totalmente diferente: estamos falando de uma sequência impecável que neste momento o tornou uma referência mais eficiente que Lewandowski, Cristiano Ronaldo e de que seu próprio companheiro de equipe Leo Messi.

O francês vem fazendo um 2021 espetacular e suas atuações têm sido fundamentais para um Barcelona que somou oito vitórias, um empate e uma única derrota neste ano. Números tão notáveis ​​quanto os do francês a nível pessoal. Nessa série de dez jogos, como podemos ver com os dados do BeSoccer Pro, Griezmann acumulou um total de 808 minutos (foi titular em nove jogos). Neles, o francês alcançou um total de seis gols e distribuiu seis assistências aos companheiros. Ou seja, ele participou diretamente de 12 gols em uma dezena de jogos. E ninguém fez isso em 2021.

O atual The Best e líder da Chuteira de Ouro 20-21, Robert Lewandowski, permanece com 9 (7 + 2) nas sete partidas oficiais que disputou com o Bayern de Munique, então há muitos motivos para Griezmann sorrir.

Atrás deles, seis jogadores estão empatados com oito gols gerados: André Silva (7 + 1), Cristiano Ronaldo (6 + 2), Maddison (4 + 4), Jadon Sancho (4 + 4), Volland (4 + 4) e o surpreendente Muniain (2 + 6). Em sete estão En-Nesyri (7 + 0), Messi (6 + 1) e Luis Suárez (6 + 1).

Antoine passou despercebido em muitos jogos, esteve várias vezes fora dos XI titular e foi alvo de críticas e dos torcedores pelo seu desempenho num Barça onde gerou dúvidas. Desta forma, o francês enfrentava um 2021 que poderia considerar sua fase no Camp Nou condenada, mas a mudança de caiu maravilhosamente bem a Griezmann .

Isso porque o Barcelona encontrou a boa dinâmica e é uma equipe totalmente diferente. Algo que se deve em grande parte ao enorme avanço dado por um camisa 7 que é mais uma vez aquele jogador que deslumbrou no Atlético de Madrid.

As suas atuações, aliás, estão sendo totalmente decisivas: assistência na vitória por 2-3 sobre o Athletic Bilbao, um doblete e assistência contra o Granada na LaLiga, assistência e doblete nos jogos da Supercopa... Uma performance fenomenal que está aumentando.

Contra o Athletic, na última rodada do campeonato espanhol, ele fez o gol da vitória quando o time mais sofreu e nesta quarta-feira, 3 de fevereiro, contra o Granada na Copa do Rei, Griezmann fez um gol (além de ser vital em outro) e deu duas assistências para dar ao seu time um ingresso para as semifinais.

Os tempos de ostracismo e azar parecem ter acabado há muito. Griezmann é mais uma vez quem ele era, assim como outros jogadores como De Jong. Com isso, o Barça sorri e acredita, algo que parecia uma utopia há menos de 30 dias.