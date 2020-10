"Griezmann passou de estrela a roupeiro"

Antoine Griezmann nunca teve o impacto esperado no Barcelona. Esta fase do francês no gigante catalão foi tema de entrevista de Eric Olhats, olheiro que descobriu o atacante, concedida a 'Mundo Deportivo'.

"Está mais preocupado do que triste. Jogou mal várias partidas e não consegue estar rindo como quando era um menino", disse Olhats, que acreditou no futuro do francês quando era apenas uma promessa de 13 anos.

"Teve problemas no ano passado: passou de estrela a roupeiro. O lugar do campo que ele quer e gosta está ocupado por Leo Messi", acrescentou.

Apesar de tudo, Olhats acredita que Griezmann ainda conseguirá superar este momento: "É a primeira vez que tem estas dificuldades desde que é profissional, mas tenho certeza de que, por sua ambição e talento, vai resolver. Principalmente se o Barça jogar em equipe. Optou por jogar no Barça e agora precisa lutar".

Agora com Ronald Koeman, o atacante ocupa uma nova zona do campo, uma região que há anos não era a sua: o lado direito do ataque. Essa mudança é um novo desafio para o francês.

Em seu primeiro ano, tanto com Ernesto Valverde como com Quique Setién, Griezmann não rendeu no nível que se esperava. Não foi determinante como era vestindo a camisa do Atlético de Madrid.

Os números refletem essa realidade: marcou 15 gols e deu quatro assistências nos 48 jogos disputados. Nesta nova temporada, ele terá a chance de se adaptar ao esquema do novo treinador para tentar conquistar finalmente o papel de vice-líder de um ataque que tem o inquestionável protagonismo de Lionel Messi.