Griezmann reivindica seu espaço

O Barça jogou com garra, coragem e muita força nesta quarta-feira contra o Sevilla. O time 'culé' venceu e selou sua passagem para a final da Copa do Rei da forma mais dolorosa.

Aos 94', Piqué fez o 2 a 0 que levou a partida para a prorrogação e na prorrogação Braithwaite fez o 3 a 0 final que classificou os homens de Koeman.

A surpresa dos XI foi a inclusão de Pedri, que dias antes estava com muletas. Com isso veio a terceira vez seguida que Griezmann começava no banco, prejudicado pela mudança de esquema tático.

No último dia da LaLiga, também contra o Sevilla, o treinador do Barça optou por colocar três zagueiros no elenco e dar mais liberdade a Messi, Dembélé e Pedri na zona ofensiva. A experiência correu bem e o Barça venceu por 0 a 2.

Dada a boa atuação do seu elenco contra o Sevilla, o holandês repetiu os XI e não contou com o francês, que apesar de estar no banco foi um dos que mais incentivou seus companheiros.

O 'Pequeno Príncipe' só entrou aos 63 minutos, altura em que substituiu Dest com um insuficiente 1 a 0 no placar que deixou a sua equipe fora da Copa. Porém, o caprichoso destino do futebol voltou a dar um giro de 180º. O próprio Girezmann, depois de uma grande manobra para se livrar do seu zagueiro e assim fazer um cruzamento impecável, deu assistência no gol de Piqué que mandou o jogo para a prorrogação.

O francês jogou apenas 27 minutos do tempo regulamentar, mas conquistou seu lugar em um novo sistema que até agora lhe negou a entrada.