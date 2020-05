Grupo de ex-jogadores famosos quer comprar um clube da Premier

Vários ex-jogadores conhecidos no mundo do futebol estão meditando para comprar um clube de futebol na Premier League, de acordo com o 'The Mirror'. Estamos falando de Dennis Bergkamp, ​​Ronald Koeman, Phillip Cocu, Henrik Larsson e Dyrk Kuyt.

"Por causa dessa crise, o preço de venda dos clubes será reduzido e, ao mesmo tempo, as lutas internas dentro deles", disse o agente Rob Jansen, executivo do Wasserman Media Group, que é o consórcio que teria essa ambição de dar o salto para a Premier.

No momento, seria uma declaração de intenções, não haveria negociações com nenhum dos 20 clubes que compõem a elite do futebol inglês.

É claro que não se pode esquecer de que o Newcastle mudará de dono, embora desta vez pareça muito melhor posicionado o príncipe herdeiro da Arábia Saudita Mohamed bin Salman, que estaria disposto a oferecer cerca de 300 milhões de euros.