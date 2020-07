Guardiola acredita que suas técnicas não servirão para vencer o Real Madrid

Pep não acredita que seu Manchester City vá derrubar o Real Madrid com base em alguma tática sua. Eles têm a vantagem por causa do resultado da partida de ida, mas, em uma entrevista coletiva, ele deixou claro que a chave estará na energia de seus jogadores. Ele também disse que, se não sairem na frente no placar, deveriam relaxar.

"Este jogo é mais sobre desejo. Eles (meus jogadores) conhecem o Real Madrid e sua qualidade. Eles viram a última final e o Real estava lá, eles os conhecem e nem precisam dizer a eles (como são bons). As táticas não vão vencer esta partida, mas a energia que tem dentro de nós, todos nós, o clube", afirmou.

"Esses jogos especiais são sobre o desejo de cada jogador em tentar. Precisamos nos colocar à prova e jogar um bom jogo para vencer o Real. O que aconteceu no passado não nos dá uma vantagem. Temos que jogar um bom jogo em todos os âmbitos. Isso nos dará a oportunidade de vencer e passar de fase", afirmou.

"Temos duas semanas para se preparar o melhor possível e tentar fazer uma boa partida. Não penso no resultado da ida. Eles podem marcar dois ou três gols em nós. Nós também podemos. Faremos o melhor jogo possível. Devemos ser nós mesmos. Não gostaria de terminar o jogo e pensar que não fomos como costumávamos ser", acrescentou.

Ele também falou sobre a revogada sanção da UEFA: "O problema acabou. A UEFA nos puniu e, em seguida, juízes independentes disseram que estavam errados. Para mim, é uma questão encerrada. Os rumores sempre existirão. Estamos felizes porque mostramos ao mundo que somos limpos, que fizemos bem as coisas".

"Seguimos as regras do 'Fair Play Financeiro'. Vencemos em campo e nos classificamos para a Liga dos Campeões. Sabemos o quão difícil é isso. Quando a próxima temporada da Champions começar, estaremos lá porque a conquistamos em campo", concluiu.