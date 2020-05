VÍDEO: Guardiola admite ansiedade dos atletas

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, falou com a mídia do clube para discutir a volta do clube ao trabalho em meio à pandemia de coronavírus.

"Obedecemos as regras, o protocolo. Temos que fazer isso. É o mais importante. Afinal, não fazemos nada de especial. É uma situação especial em todo o mundo, temos que nos adaptar", afirmou o técnico espanhol.

Ele acrescentou sobre os jogadores: "Eles querem voltar e treinar, fazer o que gostam". Confira o resto da entrevista no vídeo acima.