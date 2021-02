"Ainda é fevereiro, não é nem primavera e os títulos são vencidos no verão", diz Guardiola

O Manchester City lidera a Premier League com mão de ferro. O time comandado por Pep Guardiola tem dez pontos de vantagem para o vice-líder, United.

Apesar da vantagem, o treinador espanhol não quer saber de 'oba-oba', e prega cautela e pés nos chão para a sequência da competição.

"Jogamos para tentar alcançar algo e não para tentar manter algo. Se queremos chegar ao fim dos jogos com chance na Premier League temos que continuar. Quantos pontos temos de vantagem agora do Leicester e do United? Dez pontos. Quantos ainda temos que disputar? 42. Nesse caso, muita coisa pode acontecer", disse o treinador em entrevista coletiva.

"Vou te explicar uma coisa, dez dias atrás, antes do jogo com o Everton, jogamos em Anfield, estavamos sete pontos na frente. Perdendo teríamos quatro. Dez jogos depois, estamos dezesseis pontos na frente do Liverpool. Isso significa que em apenas dez dias tudo pode mudar. Podia ser quatro, mas temos dezesseis", completou.

"Por isso o melhor é focar em cada jogo, não dar ouvidos ao que dizem sobre o time. É claro que estamos orgulhosos do que fizemos até agora, mas ainda é fevereiro. Não é nem primavera ainda. E se conquista os títulos no verão. Por isso ainda temos muitos jogos, muita luta pela frente e bons momentos para aproveitar", concluiu.

