VÍDEO: Guardiola analisa decisão contra o Lyon na Champions

Manchester City e Lyon fazem a última partida das semifinais da Champions League nesse sábado para decidir quem enfrentará o vencedor do encontro entre Barcelona e Bayern de Munique.

Na véspera do jogo contra os franceses, Pep Guardiola projetou o duelo em entrevista coletiva. "Tudo pode acontecer. É uma competição diferente. É uma final a cada fase. Nós estamos prontos para fazer nossa melhor performance e avançar", afirmou o treinador.

Confira no vídeo mais dos depoimentos do técnico do Manchester City na véspera da disputa de vaga na semifinal.