O Fulham sucumbiu diante do Manchester City, depois de aguentar um vendaval dos 'skyblues'. Tudo começou com uma jogada ensaiada nos primeiros minutos do 2º tempo e, no final, a vitória do City veio com 3 a 0.

Confira no vídeo acima um trecho da entrevista de Pep Guardiola após a partida, que teve gols marcados por Gabriel Jesus, Sergio Agüero e John Stones.