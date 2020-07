Pep Guardiola, em busca de seu 30º título

Pep Guardiola está a apenas um título de chegar a trinta conquistas em sua carreira. Contra o Liverpool, na Supercopa da Inglaterra, o treinador chegou ao 28º; contra Aston Villa, pouco antes da paralisação forçada pela pandemia, a 29ª.

No entanto, após a crise de saúde, com a Premier impossível, a FA Cup e a Champions continuaram sendo os grandes títulos para tentar alcançar. A vitória de seu amigo Mikel Arteta reduziu as chances de comemorar novamente, restando o grande título continental.

Apesar de ainda ter os dois últimos jogos do campeonato nacional para disputar, Pep Guardiola já é vice garantido na Inglaterra e espera a chegada de agosto para ir atrás de seu principal objetivo.

Após a derrota para o Arsenal, o treinador afirmou que o Manchester City precisa "aumentar o nível contra o Real Madrid". Apesar de qualquer oscilação, o time inglês é um dos favoritos para o título europeu e inclusive chega com vantagem de ter vencido fora de casa os espanhóis por 2 a 1 no jogo de ida da Champions.