Pela 14ª rodada do Campeonato Inglês, o Southampton recebeu o Manchester City e pressionou intensamente, mas não conseguiu evitar um gol de Sterling no primeiro tempo, o único do jogo, que deixou a equipe de Guardiola na 5ª posição.

Sobre a vitória, o técnico Pep Guardiola falou em coletiva de imprensa e se mostrou feliz com o resultado, como pode ser visto no vídeo acima.