Guardiola lamenta impactos do coronavírus no futebol

Na véspera do confronto pela Premier League diante do Arsenal, o treinador do Manchester City foi questionado sobre as crescentes restrições no mundo do futebol em função do avanço do coronavírus.

"Na Espanha, começaram os jogos de portões fechados. Acontece na Itália e acho que vai acontecer aqui. Se as pessoas não puderem vir assistir os jogos, não faz sentido. Eu não gostaria de jogar sem eles. Mas nós vamos seguir as instruções", iniciou Pep Guardiola.

O comandante do City se mostrou conformado com a necessidade de cuidados: "Se a UEFA diz que vamos jogar sem espectadores, nós vamos. Eu adoraria jogar com nossos torcedores. Se acontecer por um longo período, não faz sentido. Mas saúde é o mais importante. Acertar em cada país dia após dia".

O confronto desta quarta-feira e o reencontro com o treinador adversário também foram temas da entrevista: "Estou ansioso para receber Mikel (Arteta) de volta a Manchester. Eu disse três ou quatro anos atrás que ele seria um treinador quando a oportunidade certa aparecesse. Eu tenho certeza que o Arsenal terá sucesso com ele".

Situação dos lesionados

Sobre De Bruyne, Pep Guardiola afirmou que está treinando, mas que não sabe se ele terá condições para o jogo contra o Arsenal.

Por outro lado, o técnico garantiu que Sergio Agüero "está bem" e que Leroy Sané está melhorando.