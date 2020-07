Guardiola confirma desfalque de Agüero contra o Real Madrid

Manchester City e Real Madrid voltarão a se enfrentar pelas oitavas de final da Champions League em 7 de agosto. Com o joelho operado em Barcelona devido a uma ruptura no menisco esquerdo, Agüero não estará recuperado a tempo de participar do jogo decisivo.

Diante desse importante desfalque, Gabriel Jesus deverá ser o titular ao lado de Sterling contra os espanhóis. O brasileiro marcou um dos gols no jogo realizado em Madrid, com De Bruyne marcando o outro.

O City enfrentará o Lyon ou a Juventus caso vença, mas o treinador se recusa a olhar além dos gigantes espanhóis. "Se pensarmos no próximo passo, o rei da competição, o Real Madrid, nos expulsará", disse Guardiola após lamentar a ausência do argentino.

No primeiro confronto entre Manchester City e Real Madrid, os ingleses venceram por 2 a 1 dentro do Santiago Bernabéu. O time de Zidane, por sua vez, não terá Sergio Ramos, expulso no jogo de ida. O francês também pode ficar sem Marcelo, com lesão confirmada nesta sexta-feira.