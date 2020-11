Guardiola critica Premier League por não liberar cinco substituições

Manchester City e Liverpool fizeram um dos jogos mais esperados da rodada. Muita intensidade dos dois lados e poucos gols, no fim, empate em 1 a 1.

O técnico Pep Guardiola concedeu entrevista após a partida e resumiu: “Foi um jogo difícil. Eles começaram muito bem e nos fizeram correr atrás. Não foi fácil porque eles foram muito rápidos na frente hoje com quatro jogadores".

“Depois do pênalti, jogamos muito melhor e empatamos. Foi um jogo acirrado. Sem muitas chances para ambos os times. Claro, todo time quer três pontos. Um ponto é um ponto. Jogamos 12 partidas e perdemos uma vez nessa temporada. Talvez eu esteja mais feliz do que nunca. Perdemos um pênalti novamente, espero que aprendamos", acrescentou o técnico do City.

Guardiola também teve palavras para Gabriel Jesus, que voltou a marcar gol após se recuperar de lesão. “Ele foi muito bom. Não esperava que ele agüentasse 90 minutos, mas conseguiu. Ele nos ajudou. Ele fez um gol fantástico, um bom gol. Foi um bom resultado para ele”, disse Pep.

O técnico ainda fez uma crítica forte à decisão pelo retorno do limite de três substituições na Premier League. “Hoje, o lateral-direito da seleção inglesa (Trent Alex-Arnold) está lesionado. Não entendo quem está encarregado de decidir essas coisas. Como eles não entendem que essa é diferente de uma situação normal? Todas as ligas do mundo, exceto esta, talvez porque goste de ser diferente, tem cinco inscritos para proteger os jogadores porque a situação é incomum", questionou.

"Eu estou surpreso. Não entendo. Mas o show tem que continuar. Trata-se de proteger os jogadores. A situação hoje é excepcional e todas as ligas do mundo veem isso, exceto aqui. Lebron James ganhou o título da NBA e depois vai sair de férias por dois meses, três meses. Esses caras tiveram duas semanas. Sir Alex Ferguson e Arsene Wenger dizem o mesmo, nada mudou. Eles vão mudar com Jurgen, eu mesmo, Ole? Claro que não. O vírus está aqui. O mesmo na Alemanha. Espanha. A seleção da Inglaterra agora não joga com seu lateral”, concluiu Pep Guardiola.

Na próxima rodada, após a parada para a data FIFA, o Liverpool tem um confronto direto pela liderança contra o Leicester, enquanto o City visita o Tottenham em outro jogo que promete.