Guardiola de volta ao Barcelona? "Impossível", diz agente do treinador

Com mais uma queda do Manchester City na Liga dos Campeões e a demissão de Quique Setién, é inevitável Pep Guardiola seja especulado para voltar ao Barcelona. Porém, Josep Maria Orobitg, empresário do treinador, confirmou à 'Goal' que um retorno à Catalunha é “impossível” neste momento.

Após a incrível goleada sofrida pelo Barcelona diante do Bayern de Munique, o treinador Quique Setién não resistiu e deixou o comando técnico da equipe, o que já era esperado antes mesmo do retorno da Champions League.

Agora, o clube catalão busca um novo treinador para recuperar o bom futebol do clube para a próxima temporada. Além do vexame na Liga dos Campeões, o Barcelona, que era líder de LaLiga até o retorno do futebol na Espanha, viu o Real Madrid ficar com o título da competição.

Os resultados dentro de campo, aliados à crise interna que tumultua os bastidores do Barça, aumentam as especulações sobre uma possível saída de Lionel Messi, que tem a Inter de Milão como maior interessada. Além do seis vezes melhor do mundo, a crise pode fazer com que outros medalhões do elenco deixem à equipe.

Com um momento tão conturbado dentro e fora de campo, é natural que Guardiola seja especulado para retornar à Catalunha, o que ganha força com mais uma queda do City na Liga dos Campeões.

O espanhol tem contrato com o Manchester até 2021 e a renovação já é discutida internamente. E de acordo com Orobitg, não há chance de Guardiola retornar à Espanha tão cedo.

“Sim, Pep vai ficar no City 100%”, afirmou categórico o empresário de Guardiola para a 'Goal', acrescentando que um retorno ao Barcelona é “impossível neste momento”.

Além disso, o City já está se reforçando para a próxima temporada com as contratações de Ferran Torres e de Nathan Ake. Ambos os jogadores foram indicados por Guardiola, o que reforça a afirmação de seu empresário.

Enquanto isso, o Barcelona segue no mercado para buscar seu novo treinador. Sem Guardiola, Mauricio Pochettino e Ronald Koeman são os favoritos ao cargo. Xavi também é sonho da diretoria mas avisou recentemente que não considera esse o melhor momento para assumir o clube.