Guardiola, dez anos sem título da Champions, aposta que a hora do City vai chegar

Um dos técnicos mais badalados do futebol mundial já sabe que na melhor das hipóteses vai completar no mínimo dez anos sem o título do mais badalado torneio interclubes. Pep Guardiola mais uma vez fracassou na missão de levar o bilionário Manchester City ao título inédito da Champions League.

A derrota por 3 a 1 para o Lyon, neste sábado, em Lisboa, foi dura para o treinador espanhol, flagrado diversas vezes pelas imagens de TV desesperado diante das ótimas oportunidades de gol perdidas pela equipe inglesa.

Equipe inglesa que ele nunca levou além das quartas de final da competição. Sob o comando de Pep, o City caiu nas oitavas para o Monaco em 2017 e nas quartas diante de Liverpool (2018), Tottenham (2019) e agora Lyon em 2020.

"Um dia nós vamos ultrapassar esta barreira e ir para as semifinais", prometeu o treinador em entrevista à BT Sport após a derrota para os franceses. "Estamos desapontados. Vamos sair de férias e depois teremos que reerguer os jogadores quando retomarmos os trabalhos", completou.

Jejum incômodo

Mais do que não conseguir furar a "maldição" das quartas de final no City, Pep continua sem vencer a Liga dos Campeões desde 2011, quando ainda estava no Barcelona (e onde também ficou com o título em 2009). No último ano no Camp Nou, ele caiu nas semifinais contra o Chelsea na temporada 2011/2012.

Em seguida, Pep passou um período sabático antes de assumir o Bayern de Munique no início da temporada 2013/2014, logo depois de Jupp Heynckes levar os bávaros à glória continental. Na Alemanha, o treinador espanhol colecionou títulos nacionais, mas fracassou na Champions.



Na primeira participação, eliminação na semifinal com um impiedoso 5 a 0 diante do Real Madrid no placar agregado. Um ano depois, na mesma fase, a queda foi diante do Barcelona. Por fim, em 2016, mais um espanhol foi algoz na semi - o Atlético de Madrid.

Já no City, como dito acima, Pep não foi além das quartas. Outra coincidência ruim: a melhor participação dos ingleses na competição foi na temporada anterior à chegada do técnico - em 2016, com Manuel Pellegrini no banco, o time só caiu na semifinal, contra o Real.

"Você tem que ser perfeito nesta competição", afirmou Guardiola neste sábado, ao lamentar a eliminação diante do Lyon. Como o clube escapou de uma punição da Uefa, o fim dos jejuns do City e de seu técnico ao menos tem chance de ocorrer na temporada que vem.