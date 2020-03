Guardiola doa um milhão de euros na luta contra o COVID-19

O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, doou nesta terça-feira um milhão de euros para material sanitário na luta contra a pandemia do coronavírus, de acordo com 'EFE.

O destino do dinheiro é Fundação Àngel Soler Daniel, instituição administrada pelo Colégio Oficial de Médicos de Barcelona, que poderá comprar o material médico necessário para lutar contra o COVID-19 como luvas, óculos, máscaras e desinfetantes.

A doação também servirá para financiar a produção alternativa (por meio de impressoras 3D e outros) de respiradores e demais elementos de proteção. O valor doado por Pep se junta aos 33.000 euros que o hospital já tinha conseguido.