Guardiola é detonado na Inglaterra

O Manchester City acabou sendo eliminado da Champions após a derrota para o Lyon por 3 a 1. Na InglaterrA, Pep Guardiola foi apontado como o maior culpado pelo resultado.

Rio Ferdinand, ex-jogador do Manchester United disse em declarações a 'BT Sport': "Desde o reinício da Liga dos Campeões verifica-se que os reservas têm tido um papel fundamental. São muito importantes em elencos com grande profundidade. Os jogadores mais criativos estavam no banco, a equipe melhorou bastante com Mahrez em jogo".

"A linha alta foi um suicídio, foi o começo da queda. Indecisão e ingenuidade", completou o ex-jogador.

Joe Hart, ex-goleiro do Manchester City também falou sobre a atuação da equipe de Guardiola. "O Pep quer ganhar a Liga dos Campeões, mas não é fácil. Mas talvez tenham sido demasiado conservadores", comentou.