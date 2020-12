VÍDEO: Guardiola elogia Agüero e fala do dérbi de Manchester

Nesse dia 12/12, o Manchester City e o Manchester United se enfrentam em um dos clássicos mais intensos do futebol, válido pela 12ª rodada da Premier League 2020-21.

No vídeo acima, você confere um trecho da coletiva dada por Guardiola depois do jogo pela Champions, onde ganhou do Olympique de Marseille por 3 a 0.

Na ocasião, ele falou sobre Agüero, que foi elogiado mas que acabou sendo deixado de fora dos XI do dérbi de Manchester.