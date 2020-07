No último dia 26/07, o Manchester City enfrentou o Norwich e conseguiu um belo resultado na última rodada da Premier League com gols de Gabriel Jesus, Sterling Mahrez e um doblete de De Bruyne.

No vídeo acima, você confere as palavras de Pep Guardiola sobre o goleiro Ederson que conquistou o prêmio de Luva de Ouro dessa temporada do futebol inglês.