Guardiola elogia volta de Gabriel Jesus com gol: "ele é muito importante para nós"

Gabriel Jesus se recuperou de lesão muscular e marcou um dos gols ao voltar a campo nessa terça-feira, contra o Olympiacos, em válida pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões de 2020/21.

Após o jogo, Pep Guardiola concedeu entrevista coletiva e fez questão de elogiar o retorno do brasileiro. “É importante que Gabriel esteja de volta”, iniciou o treinador do Manchester City.

“Gabriel é muito importante para nós. Ele marcou um gol brilhante e estou muito feliz que Gabriel está de volta”, acrescentou.

Também sem contar com a presença de Agüero no ataque dos últimos jogos, o técnico optou por dar chances ao jovem Ferrán Torres, que deu conta do recado e também recebeu palavras positivas de Guardiola.

“Ele se movimenta muito bem com a bola e sem a bola. Ele está crescendo, mas já marcou muitos gols. Estamos felizes com o seu desempenho", elogiou o treinador após o desempenho que deixa seu time na liderança do grupo C.