Guardiola, encantado com o papel de Agüero apesar dos rumores

O Barcelona deseja ter os serviços de Kun Agüero no fim dessa temporada e o argentino, enquanto isso, volta a fazer diferença no Manchester City,

Seu treinador, Pep Guardiola, falou sobre sua reincorporação ao grupo e, sobretudo, de seu alto rendimento: "Todos que quiserem contribuir são bem-vindos. Seus gols são muito importantes. Ele jogou os 90 minutos pela primeira vez desde muito tempo e se movimentou muito bem".

O City venceu o Fulham com mais dificuldades do que esperava, principalmente no primeiro tempo: "O Fulham é um rival muito duro, muito físico. Era quase homem contra homem. Não foi fácil para os meninos, mas fomos muito pacientes e sólidos atrás".

"Defendemos bem, não provocamos jogadas de bola parada. Os 11 titulares e os dois substitutos foram fantásticos", concluiu,