Guardiola "esquece" recorde de vitórias e quer Manchester City focado

O Manchester City de Pep Guardiola encara o Tottenham de José Mourinho nesse sábado. O líder vem de 15 vitórias seguidas, algo que não empolga o treinador espanhol.

"As 15 vitórias consecutivas não vão fazer o jogo começar 2 - 0 pra gente. Eu já disse muitas vezes, é bom e no ajudou a estar onde estamos na Caraboa, FA Cup, Champions e Premier League. Essas 15 vitórias seguidas nos ajudaram a estar onde estamos, mas não mais do que isso. Temos que recomeçar amanhã e tentar vencer a próxima. É uma semana importante com três grandes clubes e esse é o foco", disse o treinador.

Tentar nos recuperar nesse pequeno espaço de tempo, tentar saber quem são eles ultimamente, o que fizeram e ver o que temos que fazer no nosso jogo para jogar melhor e vencê-los. Essa foi a minha única preocupação nesses três dias, desde a vitória contra o Swansea", completou.

Confira no vídeo acima o que disse Pep Guardiola antes do duelo contra os 'spurs'!