VÍDEO: Guardiola exalta jogadores após alcançar recorde de vitórias

A vitória do Manchester City na última quarta-feira foi a 15ª seguida da temporada - um recorde histórico para equipes de primeira divisão. Confira no vídeo acima uma entrevista do técnico sobre os méritos do grupo.

Além da sequência de vitórias, o time de Pep Guardiola soma 22 partidas sem ser derrotado, lídera a Premier League e está classificado em todas as copas. Neste domingo, a equipe volta a campo para receber o Tottenham.