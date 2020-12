Guardiola exalta média de gols de Jesus na Premier: "uma das melhores da história"

Vindo de empate com o West Bromwich, o Manchester City chega à 14ª rodada do Campeonato Inglês nesse sábado para visitar o Southampton. Na véspera do duelo, Pep Guardiola elogiou Gabriel Jesus.

"Gabriel Jesus tem números incríveis. As estatísticas de minutos e gols na Premier League desde que ele chegou é uma das melhores, top 3, top 4 da história", disse o técnico.

Pep acrescentou citando também Agüero, que disputou apenas 15 minutos na última partida após ser desfalque em quatro duelos seguidos. Ele voltou a sentir desconforto após o jogo e já trabalhou com os colegas, mas ainda não está garantido para o fim de semana.

“Depois do jogo ele não conseguiu treinar. Ontem não treinou, hoje ele treinou muito bem, mas não sei quantos minutos ele consegue jogar. É importante que ele faça treinos, mas depois do jogo ele não conseguiu. Não era o joelho, era outra área", explicou o treinador.

"A média dos nossos dois atacantes nos últimos 33 jogos que disputamos, o Sergio Agüero jogou apenas 4 ou 5. O Gabriel Jesus tem grande quantidade gols para minutos jogados desde que chegou aqui. Ele marca gols. Não está apenas nos ombros dele", afirmou.

O Manchester City acumula 20 pontos na Premier League e ocupa a nona posição, mas tem um jogo atrasado. O Southampton, por sua vez, é o terceiro na tabela e soma 24 pontos.