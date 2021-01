No último dia 26/01, o Manchester City visitou o West Bromwich e conseguiu uma bela vitória com uma goleada por 5 a 0 graças aos gols de Gündogan (doblete), Cancelo, Mahrez e Sterling.

No vídeo acima, você confere as palavras do técnico Pep Guardiola onde ele comenta sobre a mudança tática na equipe inglesa.