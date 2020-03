Guardiola leva com humor uma pergunta sobre o coronavírus

O City saiu cheio de moral da sua visita a Madrid. Com esse ar de felicidade, Guardiola foi a sala de imprensa com seu humor habitual. Pep, no momento, não parece estar muito preocupado com o coronavirus.

Uma situação que já afetou totalmente, por exemplo, o futebol italiano, com vários jogos disputados com os portões fechados. O técnico respondeu com humor a uma pergunta de um jornalista.

"Vocês estão tomando alguma medida especial nos treinos?", pergunta um jornalista a Guardiola, que logo soltou uma risada.

"Sim, apertamos as mãos. Abraços? Sim, eu amo abraçar. Não como Jürgen -Klopp-, porque ele é um mestre nisso, mas eu tento", disse ele.