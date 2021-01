Guardiola muda de ideia sobre a sua aposentadoria

O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, mudou de ideia. Se antes pensava em se aposentar em breve, agora pretende seguir por mais tempo.

O treinador, que recentemente renovou o seu contrato com o clube inglês por mais duas temporadas, até o verão de 2023, disse que não pretende se aposentar tão cedo. "A experiência de ahuda, especialmente da forma com que eu vivo a profissão", disse.

"Antes pensava que iria que aposentar logo. Agora acredito que me aposentarei mais velho. Não tenho certeza", admitiu o espanhol.

Depois de quatro anos no comando do Barcelona e três treinado o Bayern de Munique, o técnico encara a sua quinta campanha a frente do City, onde conquistou oito títulos até aqui, entre eles duas vezes a Premier.