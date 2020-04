Guardiola não é nada sem Messi?

Pep Guardiola está bem ciente da sua apelido depreciativo: Fraudiola.

Após a derrota chocante de setembro passado contra Norwich City , o técnico do Manchester City teve a chance de jogar seus jogadores embaixo do ônibus pelo que havia sido uma exibição cheia de erros em Carrow Road.

No entanto, não havia chance de que isso acontecesse. "Eles me deram todo o prestígio que tenho na Inglaterra", disse Guardiola na coletiva de imprensa, "Nessa primeira temporada, quando era 'fraude' Guardiola, 'Fraudiola', e [as pessoas diziam] que não é possível jogar [do meu jeito] porque é preciso atacar [mais], estes jogadores me deram o prestígio que tenho".

"Agora, no mundo todo, as pessoas dizem como sou bom treinador, e é por causa deles, não por minha causa".

Guardiola foi sempre o primeiro a admitir que teve a sorte de ter trabalhado com alguns jogadores incríveis desde que assumiu o seu primeiro emprego no alto escalão, no Barcelona, há 12 anos - entre eles Lionel Messi, com quem ganhou duas Ligas dos Campeões.

No entanto, continuam a ser as duas únicas Ligas dos Campeões da carreira de treinador do Catalão até hoje, e o mito da "Fraudiola" está enraizado na ideia de que o ex-jogador da seleção espanhola não é nada de especial sem Messi.

Na verdade, há quem acredite que a reputação de Guardiola como um dos grandes pensadores tácticos do jogo não tem fundamento; que ele teve a sorte de herdar um grupo de jogadores únicos de uma geração no Camp Nou; que não conseguiu nada de relevante no Bayern de Munique; e que provou ser pouco mais do que um "gastador" eficaz no Manchester City.

Essas opiniões prestam um grande mau serviço a Guardiola, já que ele é uma das figuras mais influentes da história do futebol moderno.

Seu time de Barcelona pode reivindicar ser o melhor de todos os tempos, mas ele não era simplesmente o homem certo, no lugar certo e na hora certa. Ele foi o peça-chave de uma necessária reforma do Camp Nou. O Barça havia conquistado a Liga dos Campeões dois anos antes de ele ser contratado como treinador da equipe principal em 2008, depois de uma temporada no comando do time B.

No entanto, a podridão tinha-se instalado bem e verdadeiramente no Camp Nou e Guardiola, em conjunto com o Txiki Begiristain, começou a livrar-se da peso morto.

Edmilson foi libertado, enquanto Oleguer, Deco e, sobretudo, o antigo vencedor da Bola de Ouro, Ronaldinho, foram todos vendidos.

Da equipe que começou contra o Arsenal em Paris, em 2006, só ficaram Victor Valdes, Rafael Marquez, Carles Puyol e Samuel Eto'o.

Assim, o Guardiola construiu a nova equipa em torno de Lionel Messi, que tinha perdido a final da Liga dos Campeões por lesão, e Xavi e Andrés Iniesta, que foram reservas não utilizadas em Paris.

Sem dúvida, ele teve a sorte de ter três dos maiores jogadores da história do futebol ao mesmo tempo.

Messi, porém, sempre admitiu que "se desenvolveu muito" sob o comando de Guardiola, cuja decisão de empregar o argentino como "nove falsos" transformou o atacante diminuto na força ofensiva mais letal que o futebol já viu.

Xavi e Iniesta fizeram o Barcelona vencer, mas ambos insistem que, se não fosse por Guardiola e a sua marca intrincada e baseada na posse de bola, nem eles nem o clube teriam tido o mesmo sucesso entre 2008 e 2012.

De fato, ambos perceberam imediatamente que os métodos do Guardiola poderiam tornar o Barcelona praticamente imbatível.

"Quando ele começou no Barcelona, haviam dúvidas a seu respeito", disse Xavi ao Daily Mail. " Começamos a temporada com uma derrota e um empate, mas nestes dois jogos já dizia aos meus amigos e à minha família: 'Se pudessem ver como estamos treinando... Vamos ganhar tantos títulos!"

Iniesta estava em total acordo com o seu colega maestro do meio-campo e até procurou tranquilizar Guardiola após o difícil início de temporada.

Como revelado no livro "O Artista: Sendo Iniesta", o nativo de Fuentealbilla foi ao escritório do seu treinador e disse: "Não se preocupe, senhor. Vamos ganhar tudo. Estamos no caminho certo. Continue assim, ok? Estamos jogando brilhantemente, estamos gostando de treinar. Por favor, não mude nada".

Quando ele foi embora, o normalmente humilde e de fala mansa Iniesta declarou: "Nós estamos em grande forma, estamos jogando brilhantemente. Este ano, vamos passar um rolo compressor em todos eles".

E conseguiram, completando a primeira tripla na história do futebol espanhol ao vencer o Manchester United na Liga dos Campeões de 2009, com uma performance que deixou Sir Alex Ferguson maravilhado com Iniesta e Xavi.

No entanto, Sergio Busquets havia começado ao lado deles naquela famosa noite em Roma - um desconhecido na temporada anterior que efetivamente encerrou a carreira de Yaya Touré no Barça depois de ser promovido da equipe B por Guardiola.

"O momento crucial da minha vida no futebol foi quando Guardiola cruzou o meu caminho", disse Busquets à BT Sport. "Quando você está com Guardiola, você se torna um mestre no futebol".

Estes sentimentos são compartilhados pelo Pedro, que também foi escolhido por Pep da equipe B. Estes sentimentos são compartilhados pelo Pedro, que também foi escolhido por Pep da equipe B. Assim como Busquets, ele também marcou seu nome na história do Barcelona, tornando-se o primeiro homem a marcar em seis competições diferentes no mesmo ano, em 2010.

"Um grande treinador pode te ensinar a encontrar gols, e foi isso que aprendi com Pep", Pedro admitiria mais tarde ao The Independent.

Obviamente, também existem vários jogadores de alto nível não têm boas lembranças de trabalhar com o Guardiola.

Zlatan Ibrahimovic qualificou infamemente o seu antigo trinador dos tempos de Barcelona de "covarde". Outros, como Eto'o e Touré, criticaram Guardiola pela forma como lida com jogadores considerados excedentes aos requisitos.

Se as capacidades de comunicação de Guardiola podem deixar a desejar está aberto o debate. No entanto, um treinador que evita certos jogadores certamente não é novidade.

O lendário treinador do Liverpool, Bill Shankly, chegou ao ponto de ignorar os jogadores lesionados, por não lhe terem sido úteis. "Você se tornou um ninguém", segundo o ex-atacante do Reds Roger Hunt, enquanto até alguns dos mais leais servos de Sir Alex Ferguson discutiram abertamente a "crueldade" dos escoceses.

Ambos vão ser considerados ícones como treinadores. Tal como Guardiola, que tem um histórico comprovado de melhoria e reinvenção de jogadores, e não apenas no Barcelona.

O seu trabalho no Bayern de Munique é completamente desvalorizado - apesar de ter conquistado três títulos consecutivos e ter a maior taxa de vitórias da história da competição (80%) - simplesmente porque não conseguiu ganhar uma Liga dos Campeões.

E, no entanto, Guardiola causou uma impressão duradoura em muitos dos que treinou.

David Alaba está sendo destacado como zagueiro central, mas foi Guardiola quem primeiro descobriu o seu potencial para jogar no coração defesa e o austríaco disse ao Bild que "ainda se beneficia muito do tempo com Pep" na Allianz Arena.

Joshua Kimmich, entretanto, agora é conhecido por sua versatilidade e diz que Guardiola o ajudou a "descobrir espaços completamente novos em campo ... Ele tem uma visão incrível do futebol".

Tem sido uma história semelhante no Manchester City, onde Raheem Sterling se tornou um jogador prolífico - Pedro até notou as semelhanças em seu próprio desenvolvimento com Pep - e até o brilhante Sergio Aguero afirmou ter se tornado um jogador melhor desde a chegada de Guardiola.

Guardiola se beneficiou do poder de compra incomparável do City?

Sem dúvida, mas o fato é que, depois de ter sido classificado como uma fraude durante uma difícil primeira temporada em Manchester, ele ganhou títulos consecutivos na Premier League com um total combinado de 198 pontos e um primeiro triplo nacional.

Além disso, ele fez isso jogando indiscutivelmente a mais bela modalidade de futebol ofensivo que a Inglaterra já viu. Foi uma história semelhante, tanto na Alemanha como na Espanha.

Como disse Xavi, a equipe do Barça do Guardiola foi ótima "não só porque ganhamos tudo, mas pela forma como o fizemos".

Se o Guardiola ganhar outra Liga dos Campeões, a seu apelido de "Fraudiola" irá sem dúvida desaparecer. Deixaria de ter significado, mas de qualquer forma é totalmente irrelevante.

O Guardiola já ganhou inúmeros troféus e melhorou inúmeros jogadores. Ele mudou o jogo, e para melhor. Nenhum apelido infundado manchará tal legado.