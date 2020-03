Guardiola quebra seu recorde de derrotas

O City oscila. E Guardiola também. A punição da Champions League, o predomínio do Liverpool na Premier...As coisas estão indo bem no campeonato continental nesta temporada, mas há um rumor constante: o time de Pep já não assusta mais como antes.

Um dos dados que o comprova, aconteceu na última rodada da Premier League. Os 'skyblues' perderam o derby de Manchester. Esta foi a sétima derrota do time na Liga. Se trata da pior sequência do treinador espanhol em toda a sua carreira. O jornal 'Sport' testemunhou e o ProFootballDB verificou.

Quando ele mais se aproximou, foi em sua primeira campanha com os 'citizens'. A equipe caiu seis vezes, mas nunca sete. Ele assinou sua terceira 'pior' temporada com o Bayern de Munique. Foi em 2013-14, na qual sua equipe foi derrotada cinco vezes.

Naquela temporada na Alemanha, os bávaros venceram o campeonato da Liga. Em 2016-17, com o City, das seis derrotas, a equipe ficou em terceiro lugar. O atual, 2019-20, pretende ter outro fracasso em termos de conquista do título doméstico: a distância com os 'reds' é enorme