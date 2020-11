Guardiola quer entrar na disputa por Lautaro

O Barcelona não conseguiu contratar Lautaro Martínez na última abertura do mercado da bola, mas deve voltar a tentar sua transferência na próxima janela.

Os movimentos do clube catalão dependerão das eleições de 24 de janeiro e da situação econômica em meio à atual crise. Outra dificuldade será a concorrência.

Segundo informação publicada por 'Eurosport', Pep Guardiola quer que o argentino faça parte do ataque do Manchester City. Diante de tanta especulação, o agente do jogador tenta evitar dar qualquer pista.

“Todos os dias me pedem notícias sobre seu futuro. Às vezes prefiro não responder porque então minhas palavras ficam distorcidas na web”, disse Beto Yaqué em entrevista a 'Radio Sol'.

A Inter também tenta manter o jogador de 23 anos, que vive sua terceira campanha no clube italiano e soma cinco gols em dez jogos na atual temporada.