Guardiola quer melhora do VAR na Inglaterra: "tem que ser mais preciso"

Em entrevista coletiva prévia ao duelo entre Fulham e Manchester City pela 28º rodada da Premier League, Pep Guardiola deu a sua opinião sobre o VAR.

"Os jogadores querem fazer gols. Às vezes um jogador tem habilidade de cavar faltas. Isso também é um talento. Está nas mãos dos árbitros decidir se estão fingindo. Mas não foi o VAR, foi o árbitro e essa é uma das tarefas mais difíceis. É tão difícil e tão complicado, porque o jogo está mais rápido do que nunca, além das transições, da distância e tudo mais", disse.

"É para isso que o VAR está lá. Para aguardar cinco ou dez segundos e dar uma olhada. Não por aquela decisão (pênalto no Foden) que foi ruim para nós, às vezes acontece com outra equipe, então eu acho que todos os técnicos têm do que reclamar. Tem que ser mais preciso e melhorar para evitar esse tipo de situação", completou Pep.

