Guardiola rasga elogios a Bielsa antes de duelo: "é o técnico que mais admiro"

O Manchester City de Pep Guardiola encara o Leeds United de Marcelo Bielsa. E o treinador 'citizen' não poupou elogios ao seu adversário na entrevista coletiva prévia ao encontro.

"Acho que ele é provavelmente a pessoa que mais admiro no futebol, como treinador e pessoa. Acho que é o técnico mais autêntico na maneira como lidera as suas equipes, é único. Principalmente o seu comportamento como pessoa fora do campo", disse Pep Guardiola.

O City (13º) estreou com uma vitória contra os Wolves por 3 a 1 e pedeu o seu segundo jogo para o Leicester por 5 a 2. Já o Leeds (7º) tem um jogo a mais, são duas vitórias e uma derrota.