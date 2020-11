Guardiola cobra: "nove gols em cinco jogos não é suficiente"

O técnico do Manchester City falou com a imprensa após o jogo desse sábado contra o Sheffield United. O time de Pep Guardiola venceu por 1 a 0, com gol de Kyle Walker, em jogo pela sétima rodada da Premier League.

Um dos assuntos que mais repercute é o que ele disse sobre uma suposta volta ao Barcelona, assunto já levantado ao longo da semana e que ele fez questão de dar um ponto final. O treinador também avaliou o desempenho de sua equipe.

“Foi o nosso terceiro jogo fora em sete dias. Jogamos com um bom ritmo, que é preciso contra o Sheffield United. Se você não jogar assim, eles não o deixam jogar, pois são muito fortes. Jogamos muito bem na primeira parte, criamos oportunidades, mas tivemos dificuldades para marcar gols", analisou.

O técnico ainda falou sobre como o time se portou defensivamente: “Quando você chega no segundo tempo com uma vantagem de apenas 1 a 0, tudo pode acontecer. Eles chegaram pela lateral, demonstraram paciência e começaram a fazer cruzamentos. Eles tiveram uma chance clara em 90 minutos, o que é muito bom para nós e como defendemos".

“Mas quando chegamos no terço final, não fomos bem o suficiente. Nove gols em cinco jogos não é suficiente, mas eu entendo completamente o porquê, por muitos motivos", acrescentou Pep - confira suas declarações no vídeo acima.

O Manchester City ocupa a nona colocação na Premier League, com onze pontos conquistados em seis jogos, e volta a campo pela oitava rodada no próximo domingo, quando recebe o Liverpool.