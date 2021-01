Guardiola se conforma com a saída de Eric García

A saída de Eric García do Manchester City é um fato. Até Pep Guardiola, o homem que lhe deu a chance e mais do que confiou nele, se conformou com sua saída em questão de dias ou meses.

O de Santpedor não quis saber se o zagueiro seria um reforço de emergência do Barcelona neste mês de janeiro, mas garantiu que partirá, seja em janeiro ou junho.

“Veremos o que acontece no final da janela de transferências. Não creio que ele vá assinar um novo contrato conosco”, lamentou o 'citizen'.

"Tenho quase certeza que ele vai embora no final da temporada e agora, nesta janela, vai depender do acordo entre os clubes", concluiu Guardiola na sala de imprensa.

Depois de se estabelecer na primeira equipe em 2019-20, temporada em que disputou 20 partidas, Eric García, internacional pela Espanha, jogou apenas oito partidas até o momento. Sua ida ao Barça é dada como um fato certo.