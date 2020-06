Guardiola, preocupado com lesões na volta do futebol

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, mostrou preocupação para a sequência do time no restante da temporada após a parada forçada pela pandemia.

O jovem Eric Garcia deu um susto durante a partida desta quarta-feira contra o Arsenal, primeira realizada na retomada do futebol inglês. O zagueiro teve que deixar o campo no minuto 80, após um choque com o goleiro Ederson, mas foi liberado nesta quinta-feira.

"Estamos um pouco preocupados (com Eric). Ele respondeu muito bem, mas tem que esperar pelas próximas horas. Ele está consciente, o que é um bom sinal, mas ele fará um teste extra no hospital", disse Pep Guardiola após a partida.

Confira no vídeo a entrevista do treinador após o jogo do retorno da Premier League.