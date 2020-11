Guardiola só aceitaria renovar com o City por mais um ano

A cada dia que passa vão surgindo mais detalhes da renovação Pep Guardiola com o Manchester City. Depois do 'The Telegraph' confirmar que o treinador catalão renovará com os ingleses, a 'Goal' revelou mais detalhes das negociações.

De acordo com a citada fonte, o treinador espanhol só aceitaria uma renovação contratual com o City por um ano. Seu atual contrato é válido até 2021.

"Um novo contrato representaria uma ampliação de 12 meses, já que Guardiola não tem a intenção de repetir as longas permanências de Alex Ferguson ou Arsène Wenger", diz a citada fonte.

O treinador de 49 anos está a frente do City desde setembro de 2016. Com o espanhol no comando, o time celeste venceu oito títulos de nível nacional, incluindo o título da Premier League nas temporadas 2017-18 e 2018-19.

Além de ser o primeiro treinador da história da Inglaterra a vecer a Premier, FA Cup, Community Shield e a Copa da Liga em uma mesma temporada.