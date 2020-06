Guardiola sonha em treinar uma seleção

O contrato de Pep Guardiola com o Manchester City termina em um ano, e não está claro o que acontecerá com o técnico depois do prazo final. Não falta uma boa reputação com os maiores times, o que abre portas na elite de diversos países e campeonatos.

O treinador nunca escondeu que gostaria de assumir uma seleção, e já viu seu nomes em rumores envolvendo Espanha, Argentina e Brasil, por exemplo. Agora é seu irmão quem destaca essa possibilidade.

"Pep tem um sonho de comandar uma seleção nacional algum dia, mas vamos ver como vai ser. Como será o momento, se receberá algum convite. Não é algo para o presente", disse Pere Guardiola a 'Globo Esporte'.

O irmão do técnico do City, dono do Girona e de uma empresa de materiais esportivos (Media Base Sports), está iniciando investimentos no Brasil e falou sobre a situação atual dos treinadores no país sul-americano: "O Brasil ganhou tudo com técnicos brasileiros. Acho que tem bons técnicos, não precisa ter só estrangeiros".

Pere ainda destacou clubes que vê como bons exemplos de administração: "Vimos o Flamengo e o Athletico-PR com uma ótima gestão. Tem o Palmeiras, que é um clube enorme. É como aconteceu na Europa, os processos foram se tornando mais profissionais. Não tenho dúvidas de que no Brasil o caminho será o mesmo", afirmou ao portal brasileiro.