Guardiola ultrapassa Mourinho na Champions League

O Manchester City não deu chance ao azar e selou seu lugar nas quartas de final da Liga dos Campeões após derrotar o Borussia Mönchengladbach por 2 a 0 em Budapeste.

Uma vitória que, embora não totalmente necessária (a equipe inglesa já havia vencido o jogo de ida por 2 a 0), foi um feito e tanto para Pep Guardiola que continua fazendo história em praticamente todas as partidas.

Acontece que o treinador do Santpedor alcançou sua 82ª vitória na Champions League. Um número que ele atinge após apenas 131 jogos e que o coloca isolado no quarto lugar da competição.

Até o jogo de terça-feira, o ex-técnico do Barcelona e do Bayern estava empatado com José Mourinho que já é o quinto com 81 vitórias em 151 duelos.

O próximo alvo de Pep será Wenger e Ancelotti, terceiro e segundo nesta lista particular com 90 vitórias. À frente de todos eles, em primeiro lugar, está Sir Alex Ferguson há anos, que somou um total de 102 vitórias nos 190 jogos que comandou.