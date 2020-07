Guardiola vê Domènec Torrent "absolutamente preparado" para trabalhar no Brasil

Confira a entrevista de Pep Guardiola sobre Domènec Torrent, seu ex-auxiliar técnico no Bayern de Munique e Manchester City e que hoje é o treinador do New York City, nos Estados Unidos.

"Aprendi muito com ele, espero que ele tenha aprendido também com a nossa parceria, e é responsável por parte do sucesso que tivemos no Bayern de Munique e aqui no Manchester City. Fico feliz que o nome dele seja considerado especialmente em meio a esse momento estranho de pandemia, no qual não é fácil tomar decisões”, disse o espanhol.