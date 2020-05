Guardiola volta a Manchester e City prepara retorno

Segundo o jornal 'AS', o retorno aos treinos do Manchester City deve ocorrer até o final desta semana, depois que a Premier League permitiu o retorno aos trabalhos.

Pep Guardiola já está em Manchester, então o clube já tem toda a sua equipe à disposição. Os atletas foram submetidos a testes de coronavírus na segunda-feira, assim como o restante da equipe técnica.

As medidas de segurança serão muito rigorosas e os resultados dos primeiros testes de Covid-19 serão conhecidos nas próximas horas.

Uma vez que o clube garanta que não há contágio e que a estrutura está devidamente adaptada, a equipe poderá treinar pensando com o objetivo de retornar à Premier League, o que pode acontecer no final de junho.

O time está em segundo lugar, com 25 pontos atrás do líder do Liverpool.