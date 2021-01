Guerra se despede oficialmente do Palmeiras

Alejandro Guerra não é mais jogador do Palmeiras. Após ser contratado sob grande expectativa da torcida, o meia venezuelano definitivamente não entregou o esperado e, agora, após quatro anos no Brasil, se despede oficialmente do clube, onde também não foi feliz.

Após conquistar a Libertadores em 2016 e ser eleito como Rei da América daquele ano, Guerra foi contratado pelo Palmeiras debaixo de uma chuva de holofotes. Com a ambição de conquistar o torneio sul-americano para disputar o mundial de clubes novamente, contratar o melhor jogador do continente parecia uma aposta certa. Mas os resultados ficaram bem distantes do que era esperado.

Em seu primeiro ano pelo Alviverde, o meia não agradou. Foram 38 jogos disputados e sete gols marcados. No ano seguinte, o desempenho foi ainda pior, balançou as redes adversárias apenas uma vez em 24 aparições.

Então, em 2019, sem chances no time então comandado por Felipão, Guerra foi emprestado ao Bahia até o final da temporada. Mas apesar da intenção de dar a volta por cima, o venezuelano não conseguiu recuperar a boa forma, novamente. Assim, depois de 18 jogos e apenas um gol, o jogador retornou ao Palmeiras.

Após passar o ano de 2020 treinando separado do restante do elenco, Guerra se despediu oficialmente do clube, através de suas redes sociais.

Mas se o Palmeiras não teve sucesso com Guerra, o jogador também não foi feliz ao longo destes quatro anos no clube.

Logo no início de sua passagem pelo Brasil, em 2017, Guerra sofreu um episódio pessoal traumático. Seu filho, de apenas três anos na época, se afogou na piscina residencial do jogador, em Alphaville, São Paulo, durante festa de aniversário da esposa do meia.

Depois, obviamente, o desempenho dentro de campo também foi frustrando o jogador, que chegava para liderar a equipe rumo à conquista da América. Então, irritado com o fato de trabalhar separado do restante do grupo, Guerra falou em "falta de respeito" por parte do Palmeiras e disse que não foi devidamente valorizado pelo clube.

O meia foi contratado ao lado de Miguel Borja, que também vive situação semelhante à do venezuelano. Após fim de empréstimo com o Junior Barranquilla, o centroavante pode retornar novamente ao Palmeiras, caso o clube não encontre um novo destino para ele.