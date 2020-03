Guerrero entra no Top 3 de maiores artilheiros do Inter na Libertadores

Com dois gols marcados na vitória do Internacional sobre a Universidad Católica por 3 a 0 no Beira-Rio, na noite desta terça-feira (3), pela estreia na fase de grupos, Paolo Guerrero entrou para o top 3 de artilheiros do Colorado.

O peruano, que já soma três tentos na atual edição da Libertadores, ultrapassou os ídolos D'Alessandro e Fernandão na seleta lista de artilheiros do Inter na competição continental.

Confira o ranking:

1º Leandro Damião - 11 gols

2º Rafael Sóbis - 8 gols

3º Paolo Guerrero - 7 gols

4º D'Alessandro, Fernnadão e Giuliano - 6 gols

5º Diego Aguirre e Valdívia- 5 gols